كيف عصفت تعريفات ترامب الجمركية بالعالم؟

لا يتوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ترديد كلمة “Tariff”، المشتقة من كلمة “تعريفة” العربية، التي تعني التعريفة الجمركية.

وفي يوم واحد من فرض الرسوم الجمركية، تكبّد العالم خسائر بلغت نحو 3 تريليونات دولار، وتراجعت الثقة في الأسواق. فكيف عصفت تعريفات ترامب الجمركية بالعالم؟

احتلت التعريفات الجمركية المرتبة الرابعة بين مئات آلاف الكلمات الموجودة في المعجم الإنجليزي بحسب تعبيره. يدعي ترامب أنّ التعريفات الجمركية التي أعلنها تشجع المستهلكين الأميركيين على شراء السلع المحلية الصنع، مما قد يعزز اقتصاد بلاده، ويزيد الضرائب التي تُجمع.

ويزعم ترامب أيضا أنه يسعى بقراره لتقليص الفجوة بين قيمة السلع والبضائع التي تستوردها أميركا وتلك التي تصدرها إلى دول أخرى، وذلك بذريعة أن دولا أجنبية وصفها بالمحتالة استغلت الولايات المتحدة ونهبتها.

لكن بحسب خبراء ألقى الرئيس ترامب بقراراته الجديدة حجرا ثقيلا في مياه الاقتصاد العالمي الراكدة في خطوة كانت كفيلة بإصابة الأسواق العالمية بالذعر الذي لم يستثنِ أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، مثل كندا وألمانيا واليابان والأردن، ولم يستفق العالم بعد من تداعيات تلك الخطوة. فما الذي يسعى ترامب بالضبط لتحقيقه بفرض تعريفات جمركية؟