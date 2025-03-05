ما تاريخ الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني؟

من المطالبة بدولة تقتطع مساحات من 4 دول مجاورة إلى إعلان وقف إطلاق النار والاستعداد للتخلي عن السلاح. ما قصة الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني؟

حزب أسس في عام 1974 بأنقرة بوصفه منظمة ماركسية لينينية على يد مجموعة من الطلاب الأكراد بقيادة عبد الله أوجلان، وأعلن هدفه إقامة دولة كردية في مناطق الأغلبية الكردية في دول تركيا، وسوريا، والعراق، وإيران.

ويقول السيد أوجلان: ليكن عيد حرية المظلومين والنوروز مباركا.

وبعد 4 سنوات من التأسيس أعلن الحزب الكفاح المسلح ضد تركيا متهما الدولة باضطهاد الأكراد ومنعهم من ممارسة حقوقهم. وفي عام 1980 فر أوجلان إلى سوريا بعد انقلاب عسكري في تركيا ضيّق الخناق على أنشطته فحصل على دعم من حافظ الأسد سعيا من الأخير للضغط على أنقرة. وتحوّل الحزب إلى حركة مسلحة عابرة للحدود وبُنيت له معسكرات في منطقة البقاع في لبنان بدعم من حركات يسارية فلسطينية ولبنانية، وكانت أولى العمليات الدامية لحزب العمال الكردستاني في فرنسا حيث فجّر مسلحون القنصلية التركية في ستراسبورغ في هجوم دعمته جماعات مسلحة أرمينية مناهضة لتركيا.