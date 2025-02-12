سياق هل كتبت الثورة السورية فصل النهاية لحزب البعث؟

شعارات رنانة تنادي بالوحدة والحرية والاشتراكية سهلت وصول حزب البعث إلى مقاليد السلطة واحتكارها عقودا في سوريا والعراق، هل كتبت الثورة السورية فصل النهاية لحزب البعث؟

المصدر : الجزيرة