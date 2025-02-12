هل تعود العلاقات السورية التركية إلى مسارها الصحيح
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العلاقات السورية التركية.. تاريخ طويل من التقلبات والملفات العالقة

العلاقات السورية التركية تاريخ من التقلبات والملفات الشائكة، هل يعيد سقوط الأسد العلاقات السورية التركية إلى مسارها الصحيح؟
12/2/2025
المصدر : الجزيرة