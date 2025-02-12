سياق العلاقات السورية التركية.. تاريخ طويل من التقلبات والملفات العالقة

العلاقات السورية التركية تاريخ من التقلبات والملفات الشائكة، هل يعيد سقوط الأسد العلاقات السورية التركية إلى مسارها الصحيح؟

المصدر : الجزيرة