بوتين وربع قرن من حكم روسيا

عميل استخباراتي سابق أمضى سنوات في التجسس على الطلاب قبل أن يسود الكرملين وينتزع لقب القيصر. أعاد لروسيا بعضا من مجدها الغابر. فكيف غيّر بوتين وجه روسيا خلال 25 عامًا بالسلطة؟

نجح الرئيس فلاديمير بوتين -خلال 25 عامًا من توليه منصبه- في إعادة تشكيل روسيا كقوة ذات سيادة. وتولى السلطة خلفا لسلفه بوريس يلتسين الذي استقال بشكل غير متوقع اليوم الأخير من عام 1999.

ومنذ تسلمه الحكم في الكرملين، بدأ بوتين الاهتمام بالمصالح الداخلية والخارجية عملاً بوصية سلفه، حين قال له عند مغادرته الحكم "اعتن بروسيا". ولكن الطموح المحموم إلى "جعل روسيا عظيمة مرة أخرى" هو ما وضع موسكو على مسار تصادم حتمي مع جيرانها ومع الغرب.