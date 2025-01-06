ما سر حرب إسرائيل على المستشفيات؟

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير المستشفيات في شمال قطاع غزة والقضاء على المنظومة الصحية، فلماذا تصر إسرائيل على انتهاك حرمة المستشفيات؟

يرى خبراء أن ثمة أهدافا مهمة لدى إسرائيل من اقتحام المستشفيات، أولها بث الرعب بين المدنيين، ما قد يؤدي إلى تقويض الدعم الشعبي للمقاومة، ودفع السكان لمغادرة مناطق معينة، وهذا يسهل على القوات الإسرائيلية تنفيذ عملياتها العسكرية، والتأثير في الرأي العام الدولي من خلال اتهام الفصائل باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية.