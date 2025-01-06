العلاقات السورية اللبنانية.. إرث ثقيل من اشتراك الوصاية والتدخلات

سقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد يمتد أثره في دول المحيط، خاصة العلاقات السورية اللبنانية التي شهدت توترات على فترات متباعدة.. فكيف تشكلت علاقات الجارين وهل ينهي سقوط الأسد عقود التوتر بينهما؟

"سوا ربينا" و"الأشقاء" و"شعب واحد في بلدين" عبارات كثيرا ما رددها الإعلام للحديث عن دفء العلاقات السورية اللبنانية لكنها طالما أخفت وراءها تلالا من الأزمات السياسية والتدخلات الأمنية والعسكرية، ومع سقوط نظام الأسد أعاد خلط الأوراق في سوريا ولبنان على حد سواء فهل ينجح البلدان في فتح صفحة جديدة بعيدا عن التدخلات والهيمنة واستغلال النفوذ؟