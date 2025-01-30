سياق لبنان.. احتلال بستار الهدنة

تم اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، فهل الاتفاق بالنسبة إلى إسرائيل هدنة أم ستار للتوغل؟

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شروط الهدنة كانت واضحة، أهمها وقف العمليات القتالية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية مقابل توقف حزب الله والجماعات المسلحة في لبنان عن استهداف إسرائيل، كما تضمنت الهدنة انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال مدة زمنية محددة. فهل التزمت إسرائيل بهذه البنود؟ وماذا تقول الجغرافيا الحالية للجنوب اللبناني؟

المصدر : الجزيرة