هل ينجح ترامب في انتزاع غرينلاند من الدانمارك؟

ضغوط معلنة وتصريحات متتالية وتلويح بالخيار العسكري في محاولة لفرض السيادة على غرينلاند أكبر جزر العالم. فهل ينجح الرئيس المنتخب دونالد ترامب في انتزاعها من الدانمارك؟

واقترح ترامب شراء غرينلاند خلال فترة ولايته الأولى، مما أثار رفض مسؤولي هذه الجزيرة، والدانمارك بصفتها متبوعة لها. ولم يستبعد ترامب -خلال مؤتمر مؤخرا- استخدام الإكراه العسكري أو الاقتصادي للاستحواذ على غرينلاند وقناة بنما.

وهو ليس أول رئيس أميركي يفكر في شراء غرينلاند أو الاستيلاء عليها، إذ أبدت إدارة الرئيس أندرو جونسون اهتماما بها عام 1867. وعام 1940 فرضت واشنطن الحماية على الجزيرة عقب احتلال الألمان للدانمارك، وأقامت على أرضها إحدى أبرز قواعد الرصد الرادارية.

ولكن الولايات المتحدة لم تتحرك رسميا لانتزاع الجزيرة إلا عام 1946 عندما عرض هاري ترومان على الدانمارك 100 مليون دولار مقابل الجزيرة، وعرض أيضا مقايضة أراض في ألاسكا بمناطق في غرينلاند.

وخلال ولايته الأولى، أعاد ترامب طرح فكرة الشراء، لكن الدانمارك ممثلة في رئيسة الوزراء رفضت حينها الفكرة ووصفتها بـ"السخيفة" مما أثار استياءه ودفعه إلى إلغاء زيارة هذا البلد.