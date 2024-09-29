كيف تهيمن أميركا اقتصاديا على العالم؟

وقعت 44 دولة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على اتفاقية “بريتون وودز” في الولايات المتحدة عام 1944 تهدف إلى تعزيز التجارة في عالم ما بعد الحرب وخلق أساس للسلام الدائم.

تحقيق السلام كان شعار المؤتمر، لكن كانت هناك أهداف أبعد للمجتمعِين.

أهمها:

ربط عملات الدول المشاركة بالدولار الأميركي بدلا من الذهب.

والموافقة على نظام ثابت لأسعار الصرف.

تحوّلت الورقة الخضراء هذه من عملة محلية إلى عملة دولية بعد المؤتمر. كيف هيمنت أميركا على اقتصاد العالم؟