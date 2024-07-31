سياق كيف وصلت المسيّرة "صماد 3" إلى قلب تل أبيب؟

رادارات القبة الحديدية الإسرائيلية تفشل في ملاحظة واعتراض مسيّرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية في 19 تموز/يوليو الجاري، وكأنها دخلت من منطقة عمياء غير ملحوظة.. فما القصة؟