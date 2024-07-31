حلقة سياق.. كيف وصلت المسيّرة "صماد 3" إلى قلب تل أبيب؟
سياق

كيف وصلت المسيّرة "صماد 3" إلى قلب تل أبيب؟

رادارات القبة الحديدية الإسرائيلية تفشل في ملاحظة واعتراض مسيّرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية في 19 تموز/يوليو الجاري، وكأنها دخلت من منطقة عمياء غير ملحوظة.. فما القصة؟
31/7/2024