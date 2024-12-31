سياق ما سياق العلاقات بين موسكو ودمشق؟ وكيف ستتأثر بعد سقوط الأسد؟

قال 4 مسؤولين سوريين لرويترز إن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا، ومن مواقع بجبال الساحل، لكنها لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

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بدأت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والاتحاد السوفياتي السابق رسميا عام 1944 إبان الانتداب الفرنسي ومع جلاء القوات الفرنسية من سوريا عام 1946 كان الاتحاد السوفياتي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها، لكن دعم السوفيت لإسرائيل عسكريا وسياسيا وسلسلة الانقلابات التي شهدتها سوريا خلال عقد الخمسينيات حدت من تطور العلاقات قبل أن تكتسب الزخم مع إعلان حلف بغداد الذي رفضت دمشق الانضمام إليه. فما طبيعة العلاقات السورية الروسية؟ وكيف تشكلت؟

المصدر : الجزيرة