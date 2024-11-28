حرب شاملة سيشنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الداخل الأميركي حسب تهديداته المتكررة طوال الأعوام الماضية هدفها سيكون “سحق الدولة العميقة”.. ما قصة الدولة العميقة؟ وهل يستطيع ترامب فعلا تفكيكها؟

مصطلح الدولة العميقة في الولايات المتحدة

مصطلح "الدولة العميقة" يعتقد البعض أنه يعني منظمة سرية ويرتبط بنظريات مؤامرة لكن في الولايات المتحدة الأمر مختلف تمامًا، إذ يرمز هذا المصطلح إلى شبكة كبيرة من مسؤولين حكوميين غير منتخبين يسيطرون على مقاليد الحكم من خلال مناصب رفيعة في الجيش والاستخبارات والقضاء يحتفظون بنفوذ كبير على السياسات العامة للرئيس بصرف النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه، ويستطيعون بسلاح البيروقراطية تمرير قرارات حاسمة وتعطيل أخرى والتحكم في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد بما يقلّص دور الرئيس إلى حد كبير.