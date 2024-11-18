سياق هل تطلق إسرائيل الرصاصة الأخيرة على حل الدولتين بضمها الضفة الغربية؟

أرض فلسطينية تتداخل فيها الحدود وتشتبك فيها القوانين الدولية مع الأحداث الميدانية، تتقاطع فيها الجغرافيا مع التاريخ، وبين جبالها وسهولها يعيش صراع مستمر على الأرض والهوية. فما قصة الضفة الغربية؟

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وكيف أصبحت محور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ هل تطلق إسرائيل الرصاصة الأخيرة على حل الدولتين بضمها الضفة الغربية؟ فإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسَلئيل سموتريتش اعتزام إسرائيل ضمّ الضفة الغربية يمثل لحظة حقيقة تحاشى الجميع التعاطي معها، وهي أن إسرائيل لا نية لها مطلقا في السماح بإقامة دولة فلسطينية. توسّع رقعة الاستيطان في مناطق عدة بالضفة أكبر دليل على نية إسرائيل في استمرار احتلالها، من سيردعها برأيكم؟

المصدر : الجزيرة