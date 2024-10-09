كيف أثرت حرب غزة في العالم؟

تراجع وجود وسمعة إسرائيل بين دول العالم، واعتراف دول بدولة فلسطين، استنادا لبيانات السلطة الفلسطينية، وإعلانات أصدرتها مؤخرا حكومات في العالم اعترفت 146 دولة بالدولة الفلسطينية.

منذ اليوم الأول، حرصت إسرائيل على استدرار التعاطف الدولي وفي الوقت نفسه أطلقت العنان لآلتها العسكرية لارتكاب المجازر اليومية للمدنيين وفرضت على من نجا منهم الجوع والتهجير والحصار، مثيرة بذلك استياء شعبيا عالميا دفع الملايين إلى النزول للشوارع من ملبورن وتايبيه شرقا إلى لوس أنجلوس وسياتل غربا في مظاهرات لم تتوقف طوال العام الماضي ليتخطى عددها في أوروبا وحدها 23 ألف مظاهرة.