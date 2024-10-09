اتسعت رقعة الحرب على غزة وتسبب القصف العنيف المستمر في انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مما دفع السكّان إلى استخدام شرائح الهاتف الإلكترونية التي مكنتهم من التواصل ونقل أخبار القطاع.

المعاناة المستمرة لم تُثن أهل غزة عن الاستمرار في نقل الصورة، من أمامهم مجزرة ومن خلفهم دوي انفجارات متكررة والموت يُحيط بهم من كل جانب، يتقدمون الصفوف الأولى بعد كل قصف حتى تصل إلى العالم الصورة الحقيقية، هذا هو المواطن الغزّي الذي يحمل هاتفه ليس الوحيد بعد عام من الحرب.. كيف أصبح أهل غزة على قلب صحفي واحد؟.