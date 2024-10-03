البيت الأبيض مطبخ القرار الأميركي

يعتبر البيت الأبيض، مقر إقامة الرئيس الأميركي وعائلته، شاهدا على قرنين من تاريخ الولايات المتحدة. وُضع حجر أساسه عام 1792 بإشراف جورج واشنطن، مؤسس البلاد وأول رئيس لها، رغم أنه لم يسكن فيه.

وكان جون آدمز أول من انتقل رسميا للسكن به في نوفمبر/تشرين الثاني 1800، ولكن رونق البيت الأبيض لم يدم طويلا، إذ أحرقه الجنود البريطانيون عام 1814 ردًّا على استيلاء القوات الأميركية على يورك الكندية خلال "الحرب المنسية"، وأعيد بناؤه عام 1817، وشهد إصلاحات متكررة مع الحفاظ على لونه الأبيض المميز.

وعلى مر التاريخ، شهدت أروقة البيت الأبيض أحداثًا تاريخية مهمة وفضائح أخلاقية، مما أكسبه سمعة غريبة ومرعبة خلف شكله البراق، ويبقى هذا المبنى التاريخي مطبخ أهم القرارات السياسية في العالم وحُلما لكل سياسي أميركي، رغم ما شهده من أحداث دراماتيكية، بما في ذلك نهب كنوز أثرية ما تزال مفقودة حتى الآن.