قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إن لإسرائيل الحق بقصف أماكن المدنيين والدفاع عن نفسها، عكس روسيا التي تنتهك المواثيق الدولية ضد أوكرانيا. ما سبب اعتراف ألمانيا بشرعية جرائم إسرائيل في غزة؟

ونعود إلى السياق التاريخي لنعرف سر هذا الانحياز. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تركزت أنظار العالم على الإرث الاقتصادي للزعيم النازي أدولف هتلر، حيث كان هناك رجال أعمال ومليارديرات وشركات عملاقة بمقدورها إعادة بناء اقتصاد ألمانيا، لكنها متورطة بدعم الحزب النازي. ونجح الألمان في إقناع الولايات المتحدة لنيل دعمها في تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية المعروفة حينها بـ"ألمانيا الغربية" لتكون حصنا ضد الشرق الاشتراكي.

كما عزز المحافظون والليبراليون في جمهورية ألمانيا الاتحادية رواية الشعور بالذنب الجماعي الألماني الذي يتعين على جميع المواطنين التكفير عنه، وهكذا سارع أول مستشار لألمانيا الغربية كونراد أديناور لتوقيع اتفاق لتقديم تعويضات لإسرائيل بقيمة 3 مليارات مارك في خطوة واجهت انتقادات شديدة في ذلك الحين.