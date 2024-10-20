"الغذاء كسلاح".. ما تاريخ الإستراتيجية الأميركية المثيرة للجدل؟

تسليح الغذاء.. يجعل كسرة الخبز تفعل ما عجزت عنه الرصاصة. ما تاريخ أميركا في اتباع هذه الإستراتيجية؟ ومن عرابوها؟ كيف يُسلح الغذاء؟

منذ 6 آلاف عام ناضل الناس من أجل الخبز، أولى الحروب كانت تُدار بالبنادق لكن الكلمة الأخيرة كانت للخبز. كان الجوع السلاح الأكثر فاعلية في حروب القرن العشرين وخاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية، حتى إنه يوصف بأقوى من السلاح النووي بحسب كثير من قادة الرأي في الولايات المتحدة، وفي ظل المجاعة التي رافقت الحرب العالمية الثانية شاع مثل شعبي ألماني يقول "كل حبة بطاطس بمنزلة جندي".