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سيناريوهات

سيناريوهات – الفساد وتداعياته على الدول العربية

طرح برنامج “سيناريوهات” 2023/7/27 الأسئلة التالية: لماذا فشلت معظم الدول العربية على مدى العقود الماضية في إقرار قوانين فاعلة لمكافحة الفساد؟
27/7/2023