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سيناريوهات سيناريوهات – تكتل "بريكس".. لماذا تخشى أميركا من صعوده الاقتصادي في العالم؟

تابع برنامج “سيناريوهات” (2023/6/8) المكاسب السياسية والاقتصادية التي قد تحققها مجموعة “بريكس” عبر توسيع عضويتها، خاصة أن هذه القمة تحظى باهتمام كبير.