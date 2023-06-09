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مدة الفيديو 49 minutes 04 seconds
49:04
سيناريوهات
سيناريوهات – تكتل "بريكس".. لماذا تخشى أميركا من صعوده الاقتصادي في العالم؟
تابع برنامج “سيناريوهات” (2023/6/8) المكاسب السياسية والاقتصادية التي قد تحققها مجموعة “بريكس” عبر توسيع عضويتها، خاصة أن هذه القمة تحظى باهتمام كبير.
9/6/2023