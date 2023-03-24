من برنامج: سيناريوهات سيناريوهات- الأزمة المصرفية في أميركا وأوروبا

سلطت حلقة (2023/3/23) من برنامج “سيناريوهات” الضوء على الأزمة المصرفية الحالية التي ظهرت فجأة في الأسابيع القليلة الماضية، وأثارت الكثير من الذعر، بعد أن انتقلت عدواها من أميركا إلى أوروبا،