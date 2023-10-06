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سيناريوهات – هل تنجح القيود الأوروبية الجديدة في الحد من تدفق اللاجئين؟
ناقشت حلقة (2023/10/5) من برنامج “سيناريوهات” إمكانية نجاح القيود الجديدة التي يحاول الاتحاد الأوروبي فرضها على المهاجرين غير النظاميين؛ في الحد من الهجرة، ومدى توافق هذه القيود مع القوانين الدولية
ناقشت حلقة (2023/10/5) من برنامج "سيناريوهات" إمكانية نجاح القيود الجديدة التي يحاول الاتحاد الأوروبي فرضها على المهاجرين غير النظاميين؛ في الحد من الهجرة، ومدى توافق هذه القيود مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
تقديم: محمد كريشان
6/10/2023-|آخر تحديث: 6/10/202301:04 ص (بتوقيت مكة المكرمة)