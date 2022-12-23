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من برنامج: سيناريوهات سيناريوهات – ماذا كسبت قطر من المونديال؟

اعتبر مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية نايف بن نهار -في حديثه لبرنامج “سيناريوهات” (2022/12/22)- أن قطر حققت مكسبا ثقافيا كبيرا.