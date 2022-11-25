سيناريوهات- الفرنكوفونية والتحديات الجديدة

تناولت حلقة (2022/11/24) من برنامج “سيناريوهات” أعمال القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأسست المنظمة الدولية للفرنكوفونية عام 1970 في النيجر، ويوجد مقرها في باريس. وتضم حاليا 88 دولة من بينها 54 دولة عضوا و27 دولة تتمتع بصفة مراقب. وتقدر المنظمة عدد الناطقين باللغة الفرنسية في العالم بـ321 مليون شخص.

ومنذ عام 1986 تجتمع قمة الفرنكوفونية كل عامين على مستوى رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية والمنضوية في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

تقديم: محمد كريشان