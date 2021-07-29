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50:01

من برنامج: سيناريوهات

الأزمة التونسية.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

قال أستاذ الفلسفة السياسية والأخلاقية منير الكشو إنه لا توجد خارطة طريق لحل الأزمة في تونس باستثناء أحاديث عن رؤى ومقترحات مقدمة من المكونات السياسية في البلاد.
29/7/2021
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(الجزيرة)

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50:40
(الجزيرة)

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