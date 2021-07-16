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من برنامج: سيناريوهات تقليص الانتشار العسكري في الساحل.. ما السر وراء الخطوة الفرنسية؟

وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، قررت فرنسا تقليص انتشارها العسكري في شمال مالي بعد 8 سنوات على تدخلها هناك، دون تحقيق نجاحات كبيرة. فما أسباب هذه الخطوة؟

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