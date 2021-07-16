البث الحي
50:28

من برنامج: سيناريوهات

تقليص الانتشار العسكري في الساحل.. ما السر وراء الخطوة الفرنسية؟

وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، قررت فرنسا تقليص انتشارها العسكري في شمال مالي بعد 8 سنوات على تدخلها هناك، دون تحقيق نجاحات كبيرة. فما أسباب هذه الخطوة؟
15/7/2021
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سيناريوهات
(الجزيرة)

مستقبل الصراع في أفغانستان بين سيناريوهات الحل والوقائع على الأرض

50:40
(الجزيرة)

متحورات كورونا.. هل بات العالم على أعتاب موجة وبائية جديدة؟

50:20
(الجزيرة)

بعد مؤتمر "برلين 2".. ما هي سيناريوهات الأزمة في ليبيا؟

48:06
(الجزيرة)

لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة.. أزمات متفاقمة وحلول غائبة

50:01
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

مستقبل الصراع في أفغانستان بين سيناريوهات الحل والوقائع على الأرض

50:40
(الجزيرة)

متحورات كورونا.. هل بات العالم على أعتاب موجة وبائية جديدة؟

50:20
(الجزيرة)

بعد مؤتمر "برلين 2".. ما هي سيناريوهات الأزمة في ليبيا؟

48:06
(الجزيرة)

لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة.. أزمات متفاقمة وحلول غائبة

50:01
شاهد المزيد
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