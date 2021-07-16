search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
50:28
من برنامج:
سيناريوهات
تقليص الانتشار العسكري في الساحل.. ما السر وراء الخطوة الفرنسية؟
وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، قررت فرنسا تقليص انتشارها العسكري في شمال مالي بعد 8 سنوات على تدخلها هناك، دون تحقيق نجاحات كبيرة. فما أسباب هذه الخطوة؟
اقرأ المزيد
15/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
مستقبل الصراع في أفغانستان بين سيناريوهات الحل والوقائع على الأرض
play
50:40
متحورات كورونا.. هل بات العالم على أعتاب موجة وبائية جديدة؟
play
50:20
بعد مؤتمر "برلين 2".. ما هي سيناريوهات الأزمة في ليبيا؟
play
48:06
لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة.. أزمات متفاقمة وحلول غائبة
play
50:01
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
مستقبل الصراع في أفغانستان بين سيناريوهات الحل والوقائع على الأرض
play
50:40
متحورات كورونا.. هل بات العالم على أعتاب موجة وبائية جديدة؟
play
50:20
بعد مؤتمر "برلين 2".. ما هي سيناريوهات الأزمة في ليبيا؟
play
48:06
لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة.. أزمات متفاقمة وحلول غائبة
play
50:01
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
External Link
رابط خارجي
رحلتي إلى الحج.. شباب يافع يشدّ الرحال إلى البيت العتيق
بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.. إلى أين يتجه لبنان؟
بعد مظاهرات عنيفة.. تطعيم كورونا الإجباري يشعل منصات التواصل الفرنسية
بلا حدود- مع خليل التفكجي خبير خرائط مدينة القدس
الأكثر قراءة
بعد سن الخمسين.. إليك قائمة الأطعمة الصحية التي يجب تناولها
حلا شيحة تتبرأ من مشاهدها في فيلم “مش أنا”.. وتامر حسني يعلق على تصريحها “الفن باطل”
“جيهان”.. قبلت أن تكون زوجة ثانية للسادات وخسرت المواجهة مع شيخ الأزهر والغزالي
السجن “المشدد” مدى الحياة.. جنرالات أتراك يواجهون عقوبات محاولة انقلاب 2016