البث الحي
50:20

من برنامج: سيناريوهات

متحورات كورونا.. هل بات العالم على أعتاب موجة وبائية جديدة؟

قالت الباحثة في البيولوجيا الجزئية أصالة لمع إن متحور “دلتا” راكم طفرات جديدة في جينات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في سرعة انتشاره مقارنة بغيره.
1/7/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

بعد مؤتمر "برلين 2".. ما هي سيناريوهات الأزمة في ليبيا؟

48:06
(الجزيرة)

لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة.. أزمات متفاقمة وحلول غائبة

50:01
(الجزيرة)

سيناريوهات توطين لقاحات كورونا في العالم.. رغبة أميركية ورفض أوروبي لماذا؟

49:54
(الجزيرة)

أميركا وإسرائيل.. هل ولّى عصر الدعم المطلق للاحتلال؟ وماذا ربح الفلسطينيون؟

49:22
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

بعد مؤتمر "برلين 2".. ما هي سيناريوهات الأزمة في ليبيا؟

48:06
(الجزيرة)

لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة.. أزمات متفاقمة وحلول غائبة

50:01
(الجزيرة)

سيناريوهات توطين لقاحات كورونا في العالم.. رغبة أميركية ورفض أوروبي لماذا؟

49:54
(الجزيرة)

أميركا وإسرائيل.. هل ولّى عصر الدعم المطلق للاحتلال؟ وماذا ربح الفلسطينيون؟

49:22
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

مآلات مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل هناك أمل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟

(الجزيرة)

بين مبتهج ومنتقد.. النشطاء العرب يتفاعلون مع ضرب النائبة التونسية عبير موسى

(الجزيرة)

المشاء.. الأجناس الأدبية.. المقامة

(الجزيرة)

بلا حدود- مع نيلز ميلزر المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب والعنف

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كاتب فرنسي يحلل أسباب استمرار نظام الأسد رغم المعارضة الواسعة ضده

التدخلات العسكرية لروسيا وإيران وحزب الله وتضامن العلويين والسيطرة المطلقة لأسرته على الدولة أسباب أسهمت في بقاء نظام الأسد (رويترز)

“حياة كريمة” أم سد النهضة؟.. جدل بمصر حول رغبة السيسي تعيين ضابط لكل قرية

السيسي يتفقد المعدات والمركبات المشاركة بمبادرة تطوير الريف (صفحة المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك)

بسبب خلل حراري في الغلاف الجوي.. كوكب الأرض يتجه نحو كارثة بيئية

اختزان الحرارة في الغلاف الجوي للأرض غير مسبوق (شترستوك)
logo

رجاءُ بن حيوة الكندي.. ماذا تعرف عن زعيم الدولة الأموية العميقة وباني قُبة الصخرة؟