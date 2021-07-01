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من برنامج: سيناريوهات متحورات كورونا.. هل بات العالم على أعتاب موجة وبائية جديدة؟

قالت الباحثة في البيولوجيا الجزئية أصالة لمع إن متحور “دلتا” راكم طفرات جديدة في جينات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في سرعة انتشاره مقارنة بغيره.

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