49:22

من برنامج: سيناريوهات أميركا وإسرائيل.. هل ولّى عصر الدعم المطلق للاحتلال؟ وماذا ربح الفلسطينيون؟

قال إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن هناك تحولا لافتا في الموقف الأميركي -خصوصا في الحزب الديمقراطي- من إسرائيل والقضية الفلسطينية.

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