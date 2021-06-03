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49:22
من برنامج:
سيناريوهات
أميركا وإسرائيل.. هل ولّى عصر الدعم المطلق للاحتلال؟ وماذا ربح الفلسطينيون؟
قال إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن هناك تحولا لافتا في الموقف الأميركي -خصوصا في الحزب الديمقراطي- من إسرائيل والقضية الفلسطينية.
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3/6/2021
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