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49:22

من برنامج: سيناريوهات

أميركا وإسرائيل.. هل ولّى عصر الدعم المطلق للاحتلال؟ وماذا ربح الفلسطينيون؟

قال إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن هناك تحولا لافتا في الموقف الأميركي -خصوصا في الحزب الديمقراطي- من إسرائيل والقضية الفلسطينية.
3/6/2021
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49:35
(الجزيرة)

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