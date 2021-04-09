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49:45
من برنامج:
سيناريوهات
الانتخابات الفلسطينية.. هل تتجاوز الضغوط الإسرائيلية؟
قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بيرزيت بدر الأعرج إن الضغوط الإسرائيلية قد تؤدي إلى عرقلة الانتخابات الفلسطينية، على الرغم من تصريحات تل أبيب التي ترحب بالعملية الديمقراطية.
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8/4/2021
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