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49:46

من برنامج: سيناريوهات

ما الذي دفع تركيا لتغيير سياساتها مع جيرانها؟

قال الدبلوماسي التركي السابق أولوج أوز أولكر إن موقف تركيا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشرق المتوسط مرتبط بأمرين، أولهما أن تركيا لها أطول ساحل على شواطئ المتوسط، والآخر هو علاقتها بدول محورية بالمنطقة.
1/4/2021
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