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من برنامج: سيناريوهات

ليبيا وتحديات جسيمة.. كيف ستتعامل معها حكومة الوحدة الوطنية؟

قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا منصور الحصادي إن أمام حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية ينبغي تجاوزها حتى تتمكن من عقد الانتخابات أواخر العام.
18/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202103:45 AM (مكة المكرمة)
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