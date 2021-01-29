search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
50:35
من برنامج:
سيناريوهات
هل تستمر الاحتجاجات في روسيا أم سينجح بوتين في قمعها؟
ناقش برنامج “سيناريوهات” في حلقة (2021/11/28) السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات التي تشهدها روسيا منذ اعتقال المعارض ألكسي نافالني، وتساءل: هل ستتواصل هذه الاحتجاجات أم أن النظام سينجح في قمعها؟
اقرأ المزيد
28/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
غذّاه ترامب وتوعده بايدن.. ماذا ستفعل الإدارة الأميركية الجديدة مع اليمين المتطرف؟
play
48:22
عقد على الثورات العربية.. ما الدروس والعبر المستخلصة؟
play
49:57
تحدث عن بيان العلا وإيران وتركيا والتطبيع وقناة الجزيرة.. أول حوار لوزير الخارجية القطري بعد المصالحة
play
33:15
هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟
play
50:06
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
غذّاه ترامب وتوعده بايدن.. ماذا ستفعل الإدارة الأميركية الجديدة مع اليمين المتطرف؟
play
48:22
عقد على الثورات العربية.. ما الدروس والعبر المستخلصة؟
play
49:57
تحدث عن بيان العلا وإيران وتركيا والتطبيع وقناة الجزيرة.. أول حوار لوزير الخارجية القطري بعد المصالحة
play
33:15
هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟
play
50:06
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟
مسرحية فاشلة أم هجوم خارجي؟ تونسيون يتساءلون عن أهداف محاولة تسميم قيس سعيد
سيناريوهات: هل تستمر احتجاجات روسيا أم أن بوتين سينجح في قمعها؟
شروط أميركية وإيرانية متبادلة.. من سيصمد بسياسة عض الأصابع؟
الأكثر قراءة
معركة الخفجي 1991.. أول مواجهة برية بين العراق وقوات التحالف
الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (2).. هل منح الإخوان الجيش وعدا بالحصانة من المحاسبة؟
ثلاثي الرعب.. ما الدول العربية التي وصلتها فيروسات كورونا المتحورة؟
"اقتربت من إنتاج القنبلة النووية".. إدارة بايدن تتحدث عن إستراتيجيتها إزاء إيران