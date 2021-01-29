البث الحي
50:35

من برنامج: سيناريوهات

هل تستمر الاحتجاجات في روسيا أم سينجح بوتين في قمعها؟

ناقش برنامج “سيناريوهات” في حلقة (2021/11/28) السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات التي تشهدها روسيا منذ اعتقال المعارض ألكسي نافالني، وتساءل: هل ستتواصل هذه الاحتجاجات أم أن النظام سينجح في قمعها؟
28/1/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

غذّاه ترامب وتوعده بايدن.. ماذا ستفعل الإدارة الأميركية الجديدة مع اليمين المتطرف؟

48:22
(الجزيرة)

عقد على الثورات العربية.. ما الدروس والعبر المستخلصة؟

49:57
(الجزيرة)

تحدث عن بيان العلا وإيران وتركيا والتطبيع وقناة الجزيرة.. أول حوار لوزير الخارجية القطري بعد المصالحة

33:15
(الجزيرة)

هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟

50:06
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

غذّاه ترامب وتوعده بايدن.. ماذا ستفعل الإدارة الأميركية الجديدة مع اليمين المتطرف؟

48:22
(الجزيرة)

عقد على الثورات العربية.. ما الدروس والعبر المستخلصة؟

49:57
(الجزيرة)

تحدث عن بيان العلا وإيران وتركيا والتطبيع وقناة الجزيرة.. أول حوار لوزير الخارجية القطري بعد المصالحة

33:15
(الجزيرة)

هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟

50:06
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟

مسرحية فاشلة أم هجوم خارجي؟ تونسيون يتساءلون عن أهداف محاولة تسميم قيس سعيد

(الجزيرة)

سيناريوهات: هل تستمر احتجاجات روسيا أم أن بوتين سينجح في قمعها؟

(الجزيرة)

شروط أميركية وإيرانية متبادلة.. من سيصمد بسياسة عض الأصابع؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

معركة الخفجي 1991.. أول مواجهة برية بين العراق وقوات التحالف

معركة الخفجي سُجلت كإحدى المعارك الشرسة (غيتي - أرشيف)

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (2).. هل منح الإخوان الجيش وعدا بالحصانة من المحاسبة؟

ثلاثي الرعب.. ما الدول العربية التي وصلتها فيروسات كورونا المتحورة؟

"اقتربت من إنتاج القنبلة النووية".. إدارة بايدن تتحدث عن إستراتيجيتها إزاء إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي قال إن الملف النووي الإيراني يجب أن يكون ضمن الأولويات القصوى لإدارة بايدن (رويترز)