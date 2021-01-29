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من برنامج: سيناريوهات هل تستمر الاحتجاجات في روسيا أم سينجح بوتين في قمعها؟

ناقش برنامج “سيناريوهات” في حلقة (2021/11/28) السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات التي تشهدها روسيا منذ اعتقال المعارض ألكسي نافالني، وتساءل: هل ستتواصل هذه الاحتجاجات أم أن النظام سينجح في قمعها؟

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