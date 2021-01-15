البث الحي
49:57

من برنامج: سيناريوهات

عقد على الثورات العربية.. ما الدروس والعبر المستخلصة؟

قال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات إن أبرز الدروس المستفادة من الثورات العربية هو أن التغيير أكبر من أي فصيل وحيد، فنهج الإقصاء عند حركات التغيير أثبت فشله.
14/1/2021
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

تحدث عن بيان العلا وإيران وتركيا والتطبيع وقناة الجزيرة.. أول حوار لوزير الخارجية القطري بعد المصالحة

33:15
(الجزيرة)

هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟

50:06
(الجزيرة)

عودة وإحياء أم توسيع وتفاهمات جديدة.. ما المصير الذي ينتظر الاتفاق النووي الإيراني؟

49:25
(الجزيرة)

لقاح كورونا.. هل للدول الفقيرة نصيب منه أم أنه سيكون حكرا على الأغنياء؟

49:44
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

تحدث عن بيان العلا وإيران وتركيا والتطبيع وقناة الجزيرة.. أول حوار لوزير الخارجية القطري بعد المصالحة

33:15
(الجزيرة)

هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟

50:06
(الجزيرة)

عودة وإحياء أم توسيع وتفاهمات جديدة.. ما المصير الذي ينتظر الاتفاق النووي الإيراني؟

49:25
(الجزيرة)

لقاح كورونا.. هل للدول الفقيرة نصيب منه أم أنه سيكون حكرا على الأغنياء؟

49:44
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

إسرائيل بجانب العرب تحت قيادة عسكرية أميركية.. دلالات السياق والتوقيت

(الجزيرة)

"تحيا الثورة".. مغردون مصريون يحيون ذكرى ثورة يناير على مواقع التواصل

(الجزيرة)

محاكمة ترامب.. أهداف ومآلات تسابق الزمن

(الجزيرة)

بين الكفر والإرهاب.. عثمان الخميس ووسيم يوسف يفجران جدلا على منصات التواصل بسبب "البيت الإبراهيمي"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

4 أعراض تعني أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا

منافق ولم يتكلم حين كان يفوز.. حكم إنجليزي يهاجم كلوب بسبب أزمة ركلات الجزاء

كلوب أكد أن مانشستر يونايتد حصل على عدد كبير من ركلات الجزاء (رويترز)

كلفا الخزينة الأميركية 100 ألف دولار.. إيفانكا ترامب وكوشنر يثيران جدلا بسبب منع حراسهما من استخدام دورات المياه

عدة تفاعلات برزت بشأن التقرير حيث انتقد مغردون تصرف إيفانكا وزوجها (غيتي)

تأهب في واشنطن.. تحذير جديد من هجمات أثناء تنصيب بايدن وبيلوسي تعد بمتابعة محاكمة ترامب

عمال يركبون أسلاكا شائكة وسياجا حديديا حول الكونغرس والبيت الأبيض (الفرنسية)