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49:57
من برنامج:
سيناريوهات
عقد على الثورات العربية.. ما الدروس والعبر المستخلصة؟
قال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات إن أبرز الدروس المستفادة من الثورات العربية هو أن التغيير أكبر من أي فصيل وحيد، فنهج الإقصاء عند حركات التغيير أثبت فشله.
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14/1/2021
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