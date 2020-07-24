عملية سياسية أم مواجهة عسكرية.. أي سيناريو ينتظر سرت؟

على وقع تعزيزات وحشود عسكرية في محيط مدينة سرت الليبية؛ تتكثف المساعي الدبلوماسية، بعضها خلف الكواليس وأخرى في العلن؛ بهدف إبعاد شبح حرب جديدة على تخوم المدينة الساحلية، وبالقرب من خزانات النفط.

ناقشت حلقة (2020/7/23) من برنامج "سيناريوهات" مستقبل مدينة سرت، المتأرجح بين الحل السلمي والتصعيد العسكري، الذي بات بيد أطراف إقليمية ودولية فاعلة تتباحث بشأنه. فهل تنجح المساعي في كبح التصعيد في المدى القريب وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار؟

كبح التصعيد

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي محمد بويصير إن الجميع يريد خفض التصعيد، ولكن الواقع هو وجود صراع بين جانبين مختلفين. وفي حين اعتبر أنه لن تحدث مواجهة بين تركيا وروسيا في ليبيا، فإنه شدد على أن ما يحدث بين البلدين يوصف بأنه تزاحم على المشاركة في مستقبل ليبيا.

وأشار إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يريد تثبيت الأوضاع على ما هي عليه، وذلك بعد الخسائر العسكرية التي تعرض لها، وفقدانه 600 كيلومتر في أقل من شهرين، إلا أن تثبيت الأوضاع يعني بالنسبة لحكومة الوفاق احتمال استعادة حفتر قواه وعودته للعدوان العسكري مرة أخرى.

عملية سياسية

من جهته، أوضح المنسق السابق للاتحاد الأوروبي في ليبيا جيمس موران أن أميركا تدعم العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل إرساء الأمن والسلام في ليبيا.

وشدد على أن أميركا تدعو إلى وقف إطلاق النار، ووقف نشاط آلاف المرتزقة، وتريد كذلك من الأطراف الأجنبية الكف عن تدخلها في ليبيا. فماذا لو اصطدمت كل هذه المساعي برفض أحد أطراف النزاع وتم اللجوء إلى الخيار العسكري؟

مواجهة عسكرية

من المؤشرات التي تعزز هذا السيناريو الحشود العسكرية والإمدادات اللوجستية من الطرفين؛ انتظارا لمعركة مرتقبة إذا وصلت كل المساعي السياسية إلى طريق مسدود.

هذا أمر وارد بالنظر إلى التجارب السابقة التي وصلت فيها الجهود الدولية إلى جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات، لكن سرعان ما خُرقت اتفاقات وقف إطلاق النار، وتجددت المعارك مرة أخرى.