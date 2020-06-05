ترامب يثير غضب الأميركيين.. فهل سيحظى بولاية ثانية بعد مقتل فلويد؟

يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام موجة غضب عارمة على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد، فهل سيحظى بولاية رئاسية ثانية؟

حلقة "سيناريوهات" (2020/5/6) ناقشت مسار وتداعيات الاحتجاجات غير المسبوقة في أميركا ضد العنصرية وعنف الشرطة في عدة مدن، وهي أزمة أخرى تضاف إلى جائحة كورونا وتداعياتها التي داهمت ترامب في سنة انتخابية حاسمة.

وفي سياق التجاذب السياسي على خلفية مقتل جورج فلويد، قال الكاتب والمحلل السياسي فيليب روكر في صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن أربعة رؤساء أميركيين سابقين ما زالوا على قيد الحياة، اتخذوا مواقف تتناقض بحدة مع دونالد ترامب بشأن ما سماها الكاتب "العنصرية النظامية".

تأجيج النيران

وقد أثارت القضية حفيظة المسؤولين السياسيين والأكاديميين في أميركا، حيث قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: "في هذا الوقت العصيب، تحتاج أمتنا إلى قيادة حقيقية. استمرار الرئيس في تأجيج نيران الشقاق والتعصب والعنف ينمّ عن جبن وضعف وهو أمر خطير".

أما النائبة الديمقراطية فال ديمينز فقالت إن "نسبة الوفيات غير المتكافئة بين الأشخاص الملونين بسبب فيروس كورونا، وموت جورج فلويد، كلها تتحدث عن نفس القضية الأساسية: ففي أميركا، تتأثر الحالة الاجتماعية والسلطة والثروة بالعرق. إلى أن نصلح هذا الخلل، لن نكون أبدا البلد الذي وعد به آباؤنا المؤسسون".

أما الأستاذ المساعد في جامعة بتكساس مارك ماك كوي فقال: "تم القبض على جورج فلويد وعليّ أيضا بزعم دفعنا ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولارا. بالنسبة لجورج فلويد -وهو رجل في عمري، لديه طفلان- كانت عقوبته الإعدام. أما بالنسبة لي، فهي مجرد قصة أرويها أحيانا في الحفلات. هذا يا أصدقائي، هو امتياز أبيض".

قانون وانتخابات

في المقابل، كتبت لجنة الدفاع عن الرئيس ترامب في صفحتها على توتير: "الأميركيون الوطنيون لا يقفون أو لن يشاركوا في أعمال الشغب هذه. سيكون هؤلاء الأميركيون الوطنيون في صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب".

أما السيناتور الجمهوري توم كوتون فقال: "تهدد المذبحة التي يتسبب فيها الإرهابيون المحليون وغيرهم من المجرمين جميع المواطنين الملتزمين بالقانون، بمن فيهم المتظاهرون السلميون. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا في إطار القانون لاستعادة السلام في الشوارع. تلك المهمة يمكن ويجب أن تشمل قواتنا".