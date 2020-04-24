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من برنامج: سيناريوهات

دقت ساعة الصفر من ترهونة.. هل هذه بداية نهاية قوات حفتر؟

تساءلت حلقة "سيناريوهات" بتاريخ (2020/4/23) عن مدى نجاح معركة ترهونة في تغيير موازين القوى على الأرض الليبية لصالح حكومة الوفاق؟
23/4/2020
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