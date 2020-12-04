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49:04

من برنامج: سيناريوهات

قبل رحيل ترامب.. ما مسارات التصعيد المحتملة بعد اغتيال العالم النووي فخري زاده؟

تتواصل الإدانات الدولية لحادث اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، ومعها تتواصل الدعوات إلى تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.
3/12/2020
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صور العاملين بمركز غاماليا الوطني على تطوير اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك في" Sputnik-V,، المصدر : مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، من الموقع الرسمي للقاح

بشأن كورونا وإيران وإسرائيل.. إليك أبرز توقعات مركز ستراتفور لنهاية 2020

50:38
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المزيد من حلقات برنامج:
سيناريوهات
(الجزيرة)

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49:00
(الجزيرة)

انتشار الجرائم الوحشية.. ماذا حدث للمجتمعات العربية؟

49:44

ماكرون في مواجهة الإسلام.. دفاع عن الجمهورية أم مآرب انتخابية؟

49:16
صور العاملين بمركز غاماليا الوطني على تطوير اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك في" Sputnik-V,، المصدر : مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، من الموقع الرسمي للقاح

بشأن كورونا وإيران وإسرائيل.. إليك أبرز توقعات مركز ستراتفور لنهاية 2020

50:38
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