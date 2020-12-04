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من برنامج: سيناريوهات قبل رحيل ترامب.. ما مسارات التصعيد المحتملة بعد اغتيال العالم النووي فخري زاده؟

تتواصل الإدانات الدولية لحادث اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، ومعها تتواصل الدعوات إلى تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.

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