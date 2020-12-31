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من برنامج: سيناريوهات هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟

ناقش برنامج “سيناريوهات” المسار الذي من المحتمل أن تسلكه إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تجاه عملية السلام بالشرق الأوسط، وهل بإمكانها تخفيف الأضرار التي لحقت بالقضية الفلسطينية في عهد ترامب.

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