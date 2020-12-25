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من برنامج: سيناريوهات عودة وإحياء أم توسيع وتفاهمات جديدة.. ما المصير الذي ينتظر الاتفاق النووي الإيراني؟

شهد الملف النووي الإيراني تطورات كثيرة في الآونة الأخيرة انتظارا لعودة الولايات المتحدة إليه كما وعد الرئيس المنتخب جو بايدن، دون أن تكون معالم المرحلة المقبلة واضحة.

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