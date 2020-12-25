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من برنامج: سيناريوهات

عودة وإحياء أم توسيع وتفاهمات جديدة.. ما المصير الذي ينتظر الاتفاق النووي الإيراني؟

شهد الملف النووي الإيراني تطورات كثيرة في الآونة الأخيرة انتظارا لعودة الولايات المتحدة إليه كما وعد الرئيس المنتخب جو بايدن، دون أن تكون معالم المرحلة المقبلة واضحة.
24/12/2020-|آخر تحديث: 25/12/202012:23 AM (مكة المكرمة)
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(الجزيرة)

لقاح كورونا.. هل للدول الفقيرة نصيب منه أم أنه سيكون حكرا على الأغنياء؟

49:44
(الجزيرة)

هذه هي المؤشرات الثلاثة التي بتحققها يمكن التنبؤ بانتهاء الأزمة الخليجية

47:58
(الجزيرة)

قبل رحيل ترامب.. ما مسارات التصعيد المحتملة بعد اغتيال العالم النووي فخري زاده؟

49:04
(الجزيرة)

سيناريوهات أزمة سدّ النهضة.. اتفاق ملزم أم قصف مدمر؟

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