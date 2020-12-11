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47:58
من برنامج:
سيناريوهات
هذه هي المؤشرات الثلاثة التي بتحققها يمكن التنبؤ بانتهاء الأزمة الخليجية
قال ماحد الإنصاري رئيس أكاديمية قطر للدراسات الأمنية إن هناك مؤشرات ثلاثة إذا تحققت على أرض الواقع يمكن وقتها فقط القول إن الأزمة الخليجية في طريقها للنهاية.
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10/12/2020
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