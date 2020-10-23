انتشار الجرائم الوحشية.. ماذا حدث للمجتمعات العربية؟

سلطت جريمة الزرقاء الأخيرة في الأردن الضوء على جرائم عديدة ارتكبت في أكثر من دولة عربية، وأخذت أشكالا وحشية متعددة كالحرق والسحل والاغتصاب. فما أسباب تفشي الجرائم؟ وكيف تتعافى مجتمعاتنا منها؟

وبهذا الصدد، سلطت حلقة (2020/10/22) من برنامج "سيناريوهات" الضوء على هذه الجرائم التي باتت تثير الكثير من التوجس والقلق، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية.

وقد هزت هذه الجرائم الرأي العام وأججت مشاعر الغضب ومطالب القصاص وإنزال أشد العقوبات بحق الجناة، والعودة إلى تطبيق حكم الإعدام للحد من هذه الجرائم التي زادت وتيرتها بشكل لافت.

وعن أسباب تفاقم هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، قال أستاذ القانون الجنائي المشارك في الجامعة الأردنية محمد الفواعرة إن ضعف سيادة القانون في بعض المناطق يعطي لأشخاص يمارسون أعمال البلطجة مساحة كافية للعب دور السيادة ورئاسة حي أو منطقة، ولذلك يعمل على خلق الرعب بجرائمه، وكذلك إخافة أفراد المجتمع من حوله ليفرض عليهم جبايات وإتاوات، متسلطا على دور الدولة، ومستفيدا من أن المجني عليه لا يجرأ على تقديم الشكوى ضده.

وأضاف أن الجاني قد يفتعل مشكلة تزج بالمجني عليه معه في قفص الاتهام، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يغفل عن تجريم بعص الممارسات الإجرامية، إذ لا توجد نصوص مباشرة تجرم مثل أفعال "البلطجة" بعقوبة تتناسب والضرر الناتج عنها.

بدوره، ذهب أستاذ علم النفس الاجتماعي بالجامعة التونسية عبد الباسط الفقيه إلى أن قرار القيام بجريمة يعد كسرا لقواعد التماسك الاجتماعي، ورفضا تاما لقيمة الأنا الأعلى الضابطة للسلوك البشري، مشيرا إلى ما أسماه "هشاشة الجناة وعدم إحساسهم بالانتماء للمجتمع"، فمن يستبيح قتل الآخرين يعاني حتما من كره شديد للآخر، وهو كره مستبطن في خانة اللاوعي.

وأضاف أن سلوك العنف هو إخفاق للاندماج الاجتماعي، كما أن صورة الإفلات من العقاب باتت تترسخ لدى الجناة، فضلا عن أن الرابطة الاجتماعية التي كانت تحول دون قيام الفرد بجرائم أصبحت مفككة وغير مرتبطة بالقيم.

من جهته، أوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في علم الجريمة والسجون عمر نشابة أن التغييرات السريعة في المجتمعات العربية أدت إلى نوع من الضياع وفقدان للقيم الثابتة، وبالتالي ارتفاع معدل الجريمة، كما أن تراجع المؤشر الديمقراطي الذي يتلازم مع مؤشر احترام حقوق الإنسان وكرامة الناس، أدى إلى تفكك الضوابط الشخصية.

وأضاف أن "التطبيع مع العنف" أصبح أمرا شبه عادي، لأن مشاهد العنف في البلدان العربية أصبحت تتكرر بشكل واسع وتنقلها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حتى أصبحت تدخل في حكم "العادي".