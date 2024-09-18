هل تنتقل إسرائيل إلى "ما بعد الصهيونية"؟

نشط على الساحة الإسرائيلية خلال العقود الماضية تيار يتحدث عن ضرورة الانتقال إلى مرحلة ما بعد الصهيونية. فما هذا المفهوم؟ وهل زادت الحرب على قطاع غزة في النزعة الصهيونية لدولة الاحتلال؟

وسلطت حلقة برنامج "موازين" -التي بثت على منصة "الجزيرة 360"- الضوء على موضوع الصهيونية، والأسس التي قامت عليها، والدعوة التي يطرحها بعض المفكرين الإسرائيليين بشأن الانتقال إلى "ما بعد الصهيونية"، وتأثير الحرب على قطاع غزة على هذه الدعوة.

في هذا السياق، يؤكد مدير مركز الزيتونة للدراسات الدكتور محسن صالح أن تيار "ما بعد الصهيونية" ظهر في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وظهر بشكل واضح كتيار له فكره في عام 1993 مع اتفاق أوسلو، ومن رواده المؤرخان إيلان بابيه وآفي شلايم وغيرهما.

وهو تيار يجمع ما بين "المؤرخين الجدد" و"علماء الاجتماع التقدميين".

ويركز "المؤرخون الجدد" على فكرة إنشاء الكيان الإسرائيلي، وقدموا رواية مختلفة عن الرواية الإسرائيلية المُعتمدة، اقتربت كثيرا من الرواية الفلسطينية، واعترفوا -بحسب ما يوضح الدكتور محسن- بأن الشعب الفلسطيني تعرض للكثير من المعاناة والقهر والمذابح والتهجير.

وفي نظر "المؤرخين الجدد"، فقد حققت الصهيونية مرادها بإنشاء الكيان الإسرائيلي عام 1948، ويفترض بعد ذلك أن تدخل إسرائيل في مرحلة "ما بعد الصهيونية".

غير أن هذا التيار -يواصل الدكتور صالح- شهد انشقاقا في صفوفه مع رفض البعض أن تكون هناك حقوق متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورجع كثير منهم إلى صهيونيتهم.

وفي تفكيكه لمصطلح "ما بعد الصهيونية"، يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن هناك جانبين لهذا المصطلح، جانب تاريخي وينطلق من أن الصهيونية كحركة انتهى دورها مع إقامة ما تسمى بدولة إسرائيل.

وفي المقابل هناك جانب تحليلي قاده بالأساس "المؤرخون الجدد" وهو جزء من التفكير لـ"ما بعد الصهيونية"، وتقول هذه الفكرة إن "ما بعد الصهيونية" هو واقع وإطار تحليلي لفهم التحولات التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي، ومنها فشل فكرة بناء الهوية الصهيونية التي حلم بها "مؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون.

ويلفت إلى ظهور تيار مهم في إسرائيل إلى جانب "ما بعد الصهيونية"، وهو "الصهيونية الجديدة"، وهو تيار يحاول أن يبعث المشروع الصهيوني من جديد، وقد انتصر مع صعود اليمين المتطرف في إسرائيل، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي.

ويشير الدكتو مصطفى إلى وجود صراع داخل إسرائيل حول مفهومي الصهيونية واليهودية، ولكن الصراع المهم خلال السنوات الأخيرة يدور حول مفهوم الهوية اليهودية، بمعنى: هل تكون إسرائيل دولة أكثر دينية أم دولة بالمفهم القومي والثقافي؟

تفكيك الصهيونية



وعن إمكانية تحوّل إسرائيل إلى دولة ديمقراطية ليبرالية غير صهيونية، يرى الدكتور مصطفى أن تحقيق ذلك يتطلب تفكيك أيديولوجية الصهيونية، والديمقراطية بالنسبة لإسرائيل في الوضع الحالي هي أداة لإدارة المشروع الصهيوني.

ويشير إلى ما أسماه عطبا في جوهر النظام الديمقراطي الحقيقي، ويظهر ذلك في غياب المساواة بين كل المواطنين، فمثلا أعطى الاحتلال للفلسطينيين (مليون و600 ألف) مواطنة إسرائيلية، لكنهم لا يتمتعون بالمساواة التامة مع اليهود، لا فرديا ولا جماعيا.

ويستبعد مدير مركز الزيتونة للدراسات أن تزول النزعة الصهيونية، بل ستتصاعد -في نظره- وستبقى وستكرس "الصهيونية السياسية"، لأن "مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي قائم على فكرة الحفاظ على يهودية الدولة وأن يتم الوصول إلى ما يعرف بشرعية الدولة اليهودية في المنطقة، وهذا ما يعنيه المشروع الصهيوني".

كما أن الاحتلال سيحرص على أن يبقى قويا وقادرا على الهيمنة والبقاء في بيئة معادية بعد الضربة القاسية التي تلقاها في معركة "طوفان الأقصى"، مشيرا في هذا السياق إلى أن نظرية الردع الإسرائيلي ضربت في الصميم بسبب "طوفان الأقصى".

ويتحدث الدكتور صالح في هذا الإطار عن العقلية الإسرائيلية التي تقوم -حسب رأيه- على إلغاء الآخر من حيث التاريخ والمكان والجغرافيا والدين، وهذا ما يفسر سلوكهم مع الفلسطينيين ومن خلال الاستيطان والتهويد.

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