كيف فضحت حرب غزة ازدواجية أوروبا وأميركا؟ الخبراء يجيبون

دعا ضيوف حلقة (2024/10/12) من برنامج “موازين” إلى ضرورة مراجعة المنظومة الدولية الحالية لأنها فشلت في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وقالوا إن الغرب يتعامل مع الفلسطينيين بازدواجية مفضوحة.

وتناولت حلقة برنامج "موازين " تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على المنظومة القيمية الغربية، وتساءلت عن سبب فشل المنظومة الدولية التي ترفع شعار العدالة وحقوق الإنسان في إنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأكد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط أن الحرب الإسرائيلية فضحت الحكومات الغربية التي تكيل بمكيالين، وأظهرت أن الليبرالية الغربية التي تكفل حرية التظاهر والتجمع تعاملت بازدواجية مع المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للعدوان.

واعتبر أن تنامي اليمين المتطرف في الدول الغربية له علاقة بازدواجيتها، لأن السياسيين الغربيين يعتمدون على الشعبوية ويناهضون القوانين والقيم الإنسانية العالمية، وقال زملط إن هناك قاعدة عقائدية دينية غربية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة تقول إن "إسرائيل إرادة إلهية".

وتحدث السفير عن قوة تأثير حلفاء إسرائيل بالدول الغربية، حيث يكافأ كل سياسي يعادي الحق الفلسطيني، ويعاقب كل من ينتقد ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وشدد زملط على أن "الإشكال ليس في القانون الدولي ولا الهياكل الدولية، وإنما الإشكال الأساسي عندما يترجم الأمر إلى قرار سياسي، حيث نصطدم بسياسيين تمكنوا من أن يكونوا فقط في مكان الحكم من خلال تجييش وبناء تيارات يمينية" متطرفة.

واستدل في هذا السياق بإقرار محكمة العدل الدولية بكل ما طلبته جنوب أفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضد إسرائيل، وقال إن قضاة المحكمة حكّموا ضميرهم وكانوا مهنيين "لكن لعبة السياسية دخلت، وظهر ذلك في موقف ألمانيا التي تقدمت بمرافعة ورفضت أن تكون إسرائيل تحت لائحة الاتهام الدولية".

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

ولفت زملط إلى أن مسألة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" -التي روج لها السياسيون الغربيون بداية الحرب على غزة- يتم نقاشها اليوم على مستوى القانون الدولي، مؤكدا أن الأخير حدد مسؤولية الاحتلال وأعطى الشعوب الحق في المقاومة بكل الوسائل المشروعة.

وخلص السفير إلى أن النظام العالمي لا يخص الولايات المتحدة والدول الأوروبية فقط بل البشرية والإنسانية جمعاء، وأكد ضرورة انتهاء نظام القطب الواحد، مشيرا إلى أن ذلك آخذ في الحدوث ولكنه بطيء، وقال "أعتقد أن الوقت قد حان لأن تكون لشعوب العالم كلمتها واللحظة مواتية، لأن هناك لاعبين دوليين ودولا وازنة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والصين التي يجب أن يكون لها قولها".

وأشار بهذا السياق إلى الفرق بين الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، والتي تمثل العالم لكن ليس فيها حق النقض، وبين مجلس الأمن الدولي الذي يمثل الإرادة السياسية والانحياز والازدواجية الغربية.

هيمنة اللوبيات الصهيونية

من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي إدريس الكنبوري أن هيمنة اللوبيات الصهيونية بالدول الغربية جعلت حكوماتها تطارد كل من ينتقد إسرائيل، وهو ما حدث على سبيل المثال مع الكاتب والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي الذي حوكم بسبب تشكيكه في المحرقة اليهودية.

وقال الكنبوري إنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، ظهرت الازدواجية الغربية "ففي حرب روسيا على أوكرانيا تعاطى معها الغرب بشكل قوي جدا على حساب بؤر التوتر الأخرى بالعالم، لكن هذا الغرب وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وقفوا خلف أكتاف إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني". واعتبر أن هذه الازدواجية تهدد بنسف الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف: ونتيجة الازدواجية الغربية أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مكبّلين، وبات الأمين العام للمنظمة الدولية وكأنه رئيس أصغر دولة في العالم.

وعن تداعيات الفشل الأممي، يؤكد أنور الغربي مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أن الأمم المتحدة أنشئت لحفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان، لكن هذه العناوين لم تحترم، فـ"في مجلس الأمن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو للدفاع عن الفظاعات التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين" وقال إن هناك حاجة لمراجعة هذه المنظومة الأممية اليوم على ضوء الواقع الجديد.