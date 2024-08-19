حزام الصدأ منطقة لها تأثيرها في الانتخابات الأميركية.. ما المقصود بها؟

تزامنًا مع اقتراب الانتخابات الأميركية، يتم الحديث عن حزام الصدأ بوصفه أهم ساحات المعركة الانتخابية في الولايات الأميركية. فما المقصود بحزام الصدأ؟

حزام الصدأ منطقة تمثّل واحدة من أهم ساحات المعركة في الانتخابات الأميركية، يعد الفوز ببعض ولاياتها المتأرجحة مفصليًّا للوصول إلى البيت الأبيض، فكل تحوّل ضئيل في ولاء ناخبيها قد يحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة الأميركية.

في هذه الرقعة نتعرّف على المنطقة الجغرافية الممتدة من غرب ولاية نيويورك إلى غرب بنسلفانيا، والتي يُطلق عليها "حزام الصدأ".