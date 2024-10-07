تكساس ولاية أميركية متمردة على الحدود مع المكسيك. تتفوق بقوتها الاقتصادية على بلدان مثل إسبانيا وأستراليا، وفاعل رئيس في السياسة بامتلاكها ثاني أكبر عدد من الأصوات الانتخابية. كيف نالت استقلالها؟.

تقع الولاية جنوب غرب أميركا وعاصمتها مدينة أوستن، تمتد على مساحة قدرها 696 ألفا و241 كيلو مترا مربعًا، أي ما يعادل 7% من إجمالي مساحة البلاد مما يجعلها ثاني أكبر الولايات مساحة بعد ألاسكا.

يتناول هذه الفيديو تاريخ ولاية تكساس، من استقلالها عن المكسيك إلى دورها السياسي والاقتصادي اليوم. تكساس هي ثاني أكبر ولاية أميركية من حيث المساحة، وتلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد والسياسة. تكساس تعتبر مركزًا للطاقة في الولايات المتحدة، وتواجه حاليًا تحديات تتعلق بالهجرة وإدارة الحدود.