غرائب جزيرتي "الغد والأمس" بين أميركا وروسيا

ما قصة جزيرتي الغد والأمس اللتين تبعدان عن بعضهما مسافة 4 كيلومترات فقط ولكنّ فرق التوقيت بينهما 21 ساعة؟

تأخذك هذه الرحلة إلى جزيرتي الدايميد الكبرى والصغرى، اللتين تقعان في منتصف مضيق بيرينغ بين روسيا وأميركا. تعرف على تاريخ اكتشاف الجزيرتين، وكيف تشكلان حدودًا غير مرئية بين العالمين. الجزيرتان تشكلان نقطة وصل بين روسيا وأميركا، إذ تقع إحداهما تحت السيادة الروسية والأخرى تحت السيادة الأميركية. تم اكتشاف الجزيرتين من قبل البحارة الروس في القرن الـ17، وسميتا نسبةً للقديس دايوميديس. جزيرة الدايميد الكبرى غير مأهولة بالسكان بعد أن أجبرتهم الحكومة الروسية على المغادرة خلال الحرب الباردة. جزيرة الدايميد الصغرى ما زالت مأهولة بالسكان، ويعيشون حياة بسيطة تعتمد على الصيد وتصلهم الإمدادات عبر الطائرات والمروحيات. خلال الشتاء، يمكن المشي بين الجزيرتين عبر الجليد، لكن عبور الحدود غير قانوني منذ عام 1948.