يتناول الفيديو تأثير المسلمين في الولايات المتحدة على الانتخابات، مع استعراض توزيعهم الجغرافي وتاريخهم السياسي.

يوضح الفيديو توزيع المسلمين في الولايات المتحدة، مع التركيز على الولايات الكبرى مثل نيويورك وكاليفورنيا. ويسلط الضوء على تاريخ وصول المسلمين إلى أميركا منذ القرن الـ14، وتدفقهم خلال فترات تاريخية معينة. كذلك يشير إلى أهمية المسلمين في الانتخابات، إذ تبلغ نسبة تصويتهم في بعض الولايات 7%، مما يتجاوز المعدل الأميركي العام. كما يستعرض دور المسلمين في الانتخابات الأخيرة، خاصة كيفية تأثيرهم في فوز جو بايدن. أين يقطن المسلمون في أميركا؟ وكيف يؤثرون على الانتخابات الأميركية؟ وهل يتفق المسلمون أكثر مع الجمهوريين أم الديمقراطيين خلال تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية؟