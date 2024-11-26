تعرف على مصطلحات السينما المختلفة في "مراجعات ريتا"

في عالم السينما، تبدو المصطلحات الفنية وكأنها لغة سرية يصعب فهمها على المشاهد العادي، وهو الأمر الذي عمل برنامج “مراجعات ريتا” على فك شفرته وتقديم شرح مبسط وممتع للمصطلحات السينمائية الأكثر شيوعا.

وأشارت ريتا خان إلى أن كثيرين يشعرون بالارتباك عند متابعة مراجعات الأفلام أو النقاشات حولها بسبب استخدام كلمات غير مألوفة، مثل "Protagonist" أو "CGI"، ولهذا قدمت تلك المصطلحات بأسلوب جذاب ومبسط لمساعدة الجمهور على استيعابها.

ويستعرض البرنامج المصطلحات من خلال فئات متعددة، بدءا من الشخصيات وحتى تقنيات التصوير والإنتاج.

مصطلحات الشخصيات والحبكة:

1. "Protagonist" (البطل): الشخصية الرئيسية التي تحرك الأحداث وتأخذ القرارات المصيرية. يتطور البطل مع تطور الحبكة، مثل هاري بوتر وجيمس بوند وشيرلوك هولمز. فهو محور العمل الفني الذي يتابعه المشاهد بشغف.

2. "Antagonist" (الشرير): الشخصية المضادة للبطل، التي تقف في وجهه وتمثل التحدي الرئيسي. قد يكون فردا أو مجموعة، وله دوافع محددة كالسيطرة أو الانتقام. كلما كان الصراع بين البطل والشرير أكثر احتداما، زادت متعة المشاهدة. من أشهر الأمثلة Joker في أفلام باتمان.

3. Origin Story (قصة النشأة): محرك الأحداث الذي يروي بداية شخصية معينة ورحلة تحولها إلى الشخصية المعروفة في الأعمال السابقة.

4. Plot Twist (الحبكة الدرامية): من أشهر المصطلحات السينمائية، ويعني التحول المفاجئ وغير المتوقع في مسار القصة. مثال رائع فيلم Fight Club، حيث نكتشف أن شخصية Tyler Durden التي قدمها براد بيت ليست حقيقية، بل مجرد وهم في ذهن الشخصية الرئيسية.

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أنواع الأعمال السينمائية:

1. Melodrama (الميلودراما): أعمال تقدم تجارب إنسانية مؤثرة تعتمد على تضخيم الأحداث وإثارة المشاعر. من أشهر أمثلتها Romeo and Juliet وMarriage Story.

2. Film Noir (الفيلم الأسود): أفلام الجريمة والغموض ذات الأجواء الداكنة والكئيبة. شائعة في فترة الأربعينيات والخمسينيات، وبرع فيها مخرجون مثل هيتشكوك.

3. Parody (السخرية): محاكاة ساخرة للأعمال الأصلية، تعتمد على السخرية الذكية من خلال تشويه أو تضخيم عناصر معينة. مثل سلسلة Scary Movie وفيلم "لا تراجع ولا استسلام" في السينما العربية.

التقنيات السردية:

1. Flashback (الاسترجاع): وهي تقنية للعودة بالزمن للوراء لتوضيح أحداث سابقة أو تقديم معلومات ضرورية عن الشخصيات.

2. Flash Forward (القفزة الزمنية): وتعني الانتقال المفاجئ إلى المستقبل لكشف تطورات لاحقة في القصة.

وواصلت ريتا استكشاف عالم السينما من خلال مجموعة متنوعة من المصطلحات التقنية التي تُثري فهم المشاهد للصناعة السينمائية، واستعرضت الحلقة مصطلحات أخرى متعددة ومنها:

– "Wide Shot" (اللقطة الواسعة): تظهر المشهد كاملا بتفاصيله.

– "Bird’s Eye" (لقطة عين الطائر): التصوير من أعلى يمنح رؤية شاملة.

– "Fish Eye" (عدسة عين السمكة): التصوير بزاوية واسعة ومنحنية.

– "Frame within Frame" (إطار داخل إطار): تقنية تركيز فنية تخلق عمقا بصريا.

– "Breaking the Fourth Wall" (كسر الحاجز الرابع): مخاطبة المشاهد مباشرة.

– "Chroma Key" (الخلفية الخضراء): تقنية استبدال الخلفيات.

– "Special Effects" (المؤثرات الخاصة).

– "Visual Effects" (المؤثرات البصرية).

– "CGI" (الصور المولدة بالكمبيوتر).

– "Composition" (التركيب)..

واستكملت ريتا جولتها في المصطلحات السينمائية بتناول مصطلحات فرعية أخرى متداولة بين محبي السينما، والتي تصف العلاقات والتوسعات بين الأعمال الفنية:

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1. "Spin-Off" (العمل الفرعي): وهو عمل سينمائي أو درامي يستقل عن العمل الأصلي، ويركز على شخصية ثانوية كانت مميزة في العمل الأصلي، ويوسع آفاق القصة ويقدم زاوية جديدة.

2. "Prequel" (الجزء السابق): ويروي الأحداث التي سبقت العمل الأصلي، ويكشف خلفيات الشخصيات وأصولها ويمنح فهما أعمق للسياق التاريخي للقصة.

3. "Sequel" (التكملة): يستكمل أحداث العمل الأصلي ويتتبع مصير الشخصيات بعد نهاية الجزء الأول وغالبا ما يحمل تطورات جديدة للحبكة.

4. "Crossover" (تقاطع الشخصيات): يجمع شخصيات من أعمال مختلفة في عمل واحد ويخلق عوالم مشتركة بين سلاسل درامية متعددة ويثير اهتمام المشاهدين بفكرة التقاء الشخصيات المختلفة.